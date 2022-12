Traffico Roma del 07-12-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all’ascolto auto in coda per incidente sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo anulare via Fiorentini verso la tangenziale est la polizia locale segnale rallentamenti all’Eur su via Cristoforo Colombo per incidente tra Viale dell’Umanesimo e Viale America in quest’ultima direzione un secondo incidente su via Boccea possibili rallentamenti in prossimità di via del quartaccio temporaneamente chiusa via Nomentana per lavori di potatura tra via di Casal Boccone e di Arturo Graf nelle due direzioni auto in fila poi su via Flaminia per lavori tra il raccordo anulare Saxa Rubra verso il centro a Rione Ludovisi in corso una manifestazione in forma statica in via Molise presso Ministero delle imprese fino alle 14 possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante chiuso per lavori di potatura un tratto di Viale Tiziano fino ...