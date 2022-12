Sindrome cinese

Leggi su panorama

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Pechino ha adottato, per la politica «zero Covid», un rigidissimo sistema di restrizioni, domicili forzati e «spionaggio» dei cittadini, scatenando dure contestazioni. L’obiettivo futuro è ancora più inquietante: una telecamera di sorveglianza ogni due abitanti. Wuhan, provincia dell’Hubei, Cina centrale. È il 28 novembre 2022 e la signora Wang (il nome è di fantasia, la persona reale) sta rincasando. È stata al supermercato, dove ha finalmente fatto la spesa impiegando tutto il tempo necessario; quello cioè che le è mancato negli ultimi due anni, durante i quali è stata costretta a singhiozzo a restare chiusa in casa, secondo gli ordini tassativi del governo. Ora però è libera, così ha comprato gli ingredienti per una cena speciale da preparare al marito. Ma al suo rientro, davanti al portone, due uomini in tuta bianca l’aspettano. Sono agenti di salute pubblica, la temibile polizia ...