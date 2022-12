Simone parole da brividi | “Non c’è nessuna squadra che può fermarci” Poi la frase in napoletano- VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Giovanni Simeone dal ritiro del Napoli in Turchia avvisa le avversarie degli azzurri in vista del rientro dopo la sosta mondiale: “Non ci fermerete”. Giovanni Simeone dal ritiro del Napoli in Turchia, lì dove la formazione di Luciano Spalletti sta svolgendo un ritiro in vista della ripresa del campionato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky sport 24. SIMEONE SU SPALLETTI E I COMPAGNI “Siamo tutti carichi, Spalletti cerca di darci sempre qualcosa in più. Lui vuole farci esprimere al massimo, è carico e ci fa piacere. Vedere un allenatore che ti spinge a fare sempre di più ti fa capire che crede in te. Se non ti parla, vuol dire che ha fatto tutto. Mancano giocatori importanti in questa,(Anguissa, Olivera, Lozano, Zielinski e Kim) , ma il gruppo c’è e c’è la stessa voglia e determinazione di ricominciare bene. Ogni...