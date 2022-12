Sì Chef! – La brigade | recensione | l’integrazione sociale parte dal palato

L'ultimo desiderio - USA 2022 - 100 - ( la recensione ) - 4/5 Si! La- Francia 2022 - 97 - ( la recensione ) - 3.5/5 L'uomo sulla strada - Italia 2022 - 110 - ( la recensione ) - 2/5 8 ...D'altronde, capisci piuttosto in fretta anche che Sì,è un film capace di un tasso di professionalità assai elevato : vuoi per le scelte di inquadrature e montaggio, vuoi per la recitazione. ...Distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, arriva nelle sale italiane dal 7 dicembre Sì, chef! - La Brigade la nuova commedia sociale di Louis Julien-Petit. Cathy è una chef di 4 ...Diretto dal francese Louis- Julien Petit, che si era già cimentato con il cinema al femminile in Le invisibili, Sì, chef! La brigade, in sala dal 7 dicembre con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm C ...