Roma | Pellegrini | “Abraham può diventare tra i migliori al mondo”

Agenzia ANSA

Commenta per primo Lorenzoha elogiato Tammy Abraham, che sta vivendo un momento non positivo alla. Di seguito un'anteprima delle parole del capitano romanista, l'intervista integrale uscirà l'8 dicembre ed è ...Lorenzofa da scudo. Da buon capitano. Il numero 7 romanista in esclusiva per Four Four Two , ha elogiato il Tammy Abraham, che sta vivendo un momento non positivo alla. Di seguito un'... Calcio:Roma; Pellegrini, Abraham può essere tra top al mondo - Calcio Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini è stato intervistato da Four Four Two. Di seguito un estratto delle sue parole in attesa della versione integrale, la cui uscita è programmata per domani. Nel ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...