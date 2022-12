Nettuno sciolto per mafia | si insedia la Commissione straordinaria | elezioni fra 18 mesi

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)– Con il DPR del 23/11/2022 è stata nominata lache guiderà il Comune diper i prossimi 18. La comunicazione ufficiale è stata trasmessa all’Ente questa mattina dalla Prefettura ed è in corso l’mento dei tre commissari. Si tratta del Prefetto a riposo, dott. Antonio Reppucci, del Viceprefetto dott.ssa Tania Giallongo e del Dirigente di II Fascia dott. Gerardo Infantino, già Sub Commissario del Comune didal 17 giugno 2022 quando l’Ente fuper la mancata approvazione del Bilancio., il commissario Bruno Strati saluta la città: “Ce la farete anche questa volta” Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è ...

Il Faro online

Il consiglio comunale di Anzio (Roma) è stato sciolto il 21 novembre "in considerazione delle accertate forme di ingerenza da parte della ... provvedimento era stato preso per la confinante. "È ... Anche il comune di centrodestra di Cosoleto (Reggio Calabria) è stato sciolto insieme ad Anzio e Nettuno.