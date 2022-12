Meghan come lady Diana e Kate | quando il vestito manda messaggi subliminali - Magazine - quotidiano net

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Al galà di New York la duchessa di Sussex ha indossato un abito con le spalle scoperte che ricorda il revenge dress di. Anche la moglie di William con un...

Al galà di New York la duchessa di Sussex ha indossato un abito con le spalle scoperte che ricorda il revenge dress di Diana. Anche la moglie di William con un vestito ...Kate Middleton, scontro diretto con Harry eMarkle. Netflix ha annunciato la docuserie in sei parti"uno sguardo senza precedenti e approfondito" su "una delle coppie più discusse della ...Al galà di New York la duchessa di Sussex ha indossato un abito con le spalle scoperte che ricorda il revenge dress di Diana. Anche la moglie di William con un vestito simile ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...