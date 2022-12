L’Ucraina bombarda le retrovie russe per esporre le debolezze dell’esercito invasore

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il 1974 sembra un’era geologica fa. In quell’anno nei cinema davano Frankenstein Jr, in Italia esplodeva la bomba in Piazza della Loggia e la Germania vinceva i Mondiali. In Unione Sovietica volava invece per la prima volta il Tu-141, un drone rudimentale che oggi farebbe ridere qualsiasi studente di ingegneria aerospaziale al primo anno. Più che un aereo senza pilota, il Tu-141 è un missile senza carica esplosiva ma carico di radar e sensori, lanciato da una rampa e pensato per percorrere una traiettoria pre-impostata e atterrare rilasciando un grosso paracadute (!). Il Tu-141 sta ai droni moderni come una televisione a tubi catodici sta a Netflix. Per questo è abbastanza impressionante che in questi giorni alcuni Tu-141 siano riusciti a colpire le basi dei bombardieri strategici russi, un obiettivo di altissimo livello difeso (si pensa) da sistemi antiaerei avanzati e situato a ...