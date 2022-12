Le pagelle di Portogallo-Svizzera 6-1 | Gonçalo Ramos fa dimenticare CR7

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Non c’è stata storia nell’ultimo ottavo di finale di Qatar 2022. Ilha sconfitto lacon un tennistico 6-1, soggiogando la squadra di Yak?n sia in fase difensiva che in quella d’attacco. Nell’avvolgente e spettacolare manovra offensiva portoghese ha brillato in particolare il classe 2001, che, schierato titolare al posto del turbolento CR7, ha segnato una tripletta e fornito un assist. Di Pepe, Raphaël Guerreiro e Leão (subentrato solo nel finale) gli altri gol rossoverdi. Akanji ha invece segnato per lail gol del momentaneo 4-1. Analizziamo ora ledei protagonisti di. LediPrima di passare ...

Ma gli iberici sono avvisati: questo Marocco non ha paura di niente! Idee e ritmi alti, conditi da una qualità tecnica notevole, renderanno il compito delpiù arduo del previsto.SVIZZERA -Rafael Leao () 7: Entra e segna come contro il Ghana. All'esterno del Milan bastano cinque minuti per riassumere in un'azione tutto il suo repertorio: accelerazione ...Blog Calciomercato.com: Ecco la prima sorpresona della fase ad eliminazione diretta, l'unica per quanto concerne gli ottavi di finale appena conclusi. A Qatar 2022, il Marocco ...Rafael Leao ancora in gol con il Portogallo nonostante stia giocando con il contagocce: ecco le sue pagelle dei quotidiani sportivi Enrico Ianuario Entrato all'87esimo minuto di gioco, a Rafael Leao s ...