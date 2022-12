Il teaser di Mickey 17 di Bong Joon-ho | con Robert Pattinson nello spazio

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)7 è un sogno che diventa realtà per ogni appassionato di cinema. A pochi mesi dalla sua interpretazione ispirata a Kurt Cobain in The Batman,è tornato a essere un attore ("per me"). Ora ha firmato per il prossimo film di-ho,7, attesissimo nuovo titolo del vincitore del premio Oscar per il miglior film con Parasite nonché la sua prima pellicola in lingua inglese dopo Okja del 2017. Si tratta di due nomi (e il regista coreano) amati per aver portato la sensibilità d'essai nel mainstream - e per aver illuminato Twitter -, insomma, un'accoppiata perfetta… E ora abbiamo ulteriori dettagli e un avvincenteper il thriller distopico. È stato ora pubblicato unper l'attesissimo ...

La Warner Bros ha diffuso online un primo, brevedi17 , il nuovo film diretto da Bong Joon - Ho (Parasite, Snowpiercer) che vede, come protagonista, Robert Pattinson . Insieme al filmato, che trovate nella parte superiore di questa ...Warner Bros ha pubblicato un brevetrailer di17 , film fantascientifico diretto dal Bong Joon - ho , premio Oscar per Parasite , e interpretato dal divo Roberto Pattinson . Molte le aspettative per il progetto tratto dal ...The first teaser has been released for Oscar-winning director Bong Joon-ho’s upcoming film ‘Mickey 17,’ which stars Robert Pattinson in the lead. According to Variety, a US-based news outlet, the ...Following the success of the Academy Award-winning dark comedy thriller Parasite, director Bong Joon Ho is now back with a dystopian thriller titled, Mickey 17, based on the book Mickey7 by Edward ...