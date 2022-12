Il Sannio Quotidiano

... Lorenzo, aveva manifestato preoccupazione in termini di tempistica, con il rischio che i ... La Lega di serie A cerca una soluzione senza sanzioni, ildella legge di bilancio Meloni - ......Renzi che ha definito vergognosa l'ipotesi di concedere dilazioni alle società di calcio: "... Come accogliereste una eventuale respinta delalla vostra richiesta di rateizzare senza ... Governo: Casini, ‘respingere con fermezza minacce a Meloni’ – avevano responsabilmente – responsabilmente! Tanti i temi trattati, tra cui anche un passaggio sulla rateizzazioni dei debiti fiscali che i club di calcio hanno nei confronti dello Stato, in cui Lot ...Il presidente della Lega di serie A si fa portavoce delle istanze dei club: «l calcio non esige ristori, questo concetto deve essere chiaro. Nessun aiuto ma un piano di rateizzazione con i tempi giust ...