Governo | Azzurro Donna | ' una per tutte | tutte per Giorgia Meloni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "#UnaPerPerè l'hashtag lanciato dain risposta alle minacce di morte ed agli insulti, che da mesi continuano ad arrivare al Presidente, non in quanto premier e quindi non sulle cose che fa, ma sulla. Gravissime intimidazioni, rivolte persino alla sua bambina, manichini appesi a testa in giù, insinuazioni sul suo modo di essere madre, osservazioni sul suo essere poco o tanto, volgarità diffuseA". Si legge in una nota. "La cosa che più stupisce ed indigna è che tali ingiurie arrivino anche da altre donne, per giunta durante manifestazioni contro la violenza alle donne. ...