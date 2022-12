Cristiano Ronaldo smentisce l’accordo con l’Al Nassr | «Non è vero»

(Di mercoledì 7 dicembre 2022), attaccante attualmente svincolato e ora al Mondiale con il Portogallo, ha parlato del suo futuro Dopo la rescissione del contratto con il Manchester United,è attualmente un giocatore svincolato. La sua posizione ha attirato l’attenzione di vari club che possono permettersi di pagare il suo stipendio, tra cui. Dopo la partita di ieri vinta contro la Svizzera nei quarti di finale del Mondiale con il suo Portogallo, il numero 7 portoghese ha però smentito un suo trasferimento in Arabia Saudita ai microfoni di Maisfutebol: «No, non è». L'articolo proviene da Calcio News 24.

