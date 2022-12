Casamicciola | trovato il corpo dell’ultima dispersa

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) . Fissati anche i giorni dei funerali che si terranno in forma privata I Vigili del fuoco hanno riilpersonanella frana che ha colpito lo scorso 26 novembre il comune di, sull’isola di Ischia. Ilè stato rinvenuto nella zona del parcheggio del Rarone, ai piedi di via Celario, dove è confluita gran parte del fiume di acqua e fango staccatosi dal monte Epomeo. Si tratta di Maria Teresa Arcamone, che chiude il computo dei morti: dodici in tutto. Intanto, le famiglie delle vittime hanno rifiutato i funerali di Stato, optando per funerali in forma privata. Il rifiuto era stato espresso chiaramente da Angela Senese, cognata di Nicolinka Blagova, la donna bulgara che qualche giorno prima della disgrazia aveva ricevuto la cittadinanza ...