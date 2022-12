(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Grandissimadellanella quinta giornata dell’. Le ragazze di Giampiero Ticchi giocano un grande secondo tempo e sconfiggono in trasfertaper 79-63. Fondamentali i 18 punti a testa di Kitija Laksa (autrice anche di 14 rimbalzi) e Cheyenne Parker (9 rimbalzi), ma sono molto importanti anche i 14 di Sabrina Cinili. Grazie a questo successo le V Nereno laaffermazione stagionale in questa competizione. L’inizio di partita è abbastanza equilibrato: da una parte sono subito attive Ayuso, Gustafson e Spyridopoulou, dall’altra risponde il trio Cinili-Zandalasini-Parker e dopo 10? il punteggio dice 26-22 in favore della squadra di casa. Il secondo quarto si apre con il ...

OA Sport

: La Segafredo di coach Ticchi impegnata, oggi pomeriggio, al Pireo per una nuova trasferta di Eurolega., Fortitudo: Serata di campionato per la Effe, attesa alle ore 20:30 ...Campionato Under 14 - 1fase di qualificazione Girone "A" " 4giornata di andata Sabato 3 dicembre 2022 a Biella " Palestra Salesiani " ore 15,00Biellese - Pallacanestro... Basket femminile, Eurolega 2022-2023: la Virtus Bologna sconfigge l'Olympiacos e conquista la seconda vittoria Continuano i campionati di pallacanestro che vedono le squadre liguri impegnate. Dalla Serie C Silver, Serie D e Serie C femminile, sotto l’egida del Comitato Regionale Liguria della FIP, fino ai camp ...San Giorgio Dopo il doppio successo consecutivo in trasferta, contro Carugate e Ponzano, il MantovAgricoltura sperava di regalare una gioia anche ai ...