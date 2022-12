Ambulatori | infermieri | hub vaccinali | rette e tempi di ricovero | “Siamo in emergenza”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) PALERMO – Con un documento, il Comparto Socio Sanitario di Confindustria ha messo in luce tutte le criticità del sistema in Sicilia. Dalla carenza cronica deglialla necessità di un nuovo assetto degli hub, dalla necessità di potenziare la rete die della medicina territoriale, dall’esigenza di snellire le procedure difino al potenziamento della rete di assistenza delle strutture sociosanitarie extraospedaliere. Questi i punti su cui il comparto sociosanitario di Confindustria Sicilia, presieduto da Francesco Ruggeri, ha chiesto un incontro all’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, e su cui ha chiesto un’audizione in Commissione all’Ars. Conclude Ruggeri: “Auguriamo buon lavoro all’assessore Volo,pronti e disponibili alla massima ...

LA NAZIONE

... tamponi eper le vaccinazioni contro il Covid . Con buona pace della storia conservata ... Il loro timore è che l'hub e il suo inevitabile viavai di auto, medici,e personale ...Sono complessivamente 471 i professionisti che lavorano per la Fondazione (medici,, ... Le campagne di prevenzione si attuano negliANT presenti in diverse regioni, in strutture ... Ambulatorio solidale, consulenze gratuite da 20 medici e 10 infermieri PALERMO, 7 dicembre – Con un documento, il Comparto Socio Sanitario di Confindustria ha messo in luce tutte le criticità del sistema in Sicilia. Dalla carenza cronica degli infermieri alla necessità d ...La mancanza di personale e macchinari è un problema che riguarda molte regioni italiane, ma in Calabria si sono aggiunte altre questioni, come il commissariamento della sanità ...