WWE | Programmato un match per il contendente al titolo degli Stati Uniti per Raw

(Di martedì 6 dicembre 2022) Austin Theory ha vinto il campionatoin untriplo, coinvolgendo anche Seth Rollins e Bobby Lashley, a Survivor Series WarGames. Il suo prossimo sfidante sarà determinato a Raw la prossima settimana. La WWE ha annunciato che Seth Rollins e Bobby Lashley si affronteranno in unper determinate ilnumero uno per il campionatonell’edizione del 12 dicembre 2022 di Raw. Inoltre durante Raw i due hanno fatto rissa dopo che Rollins ha accusato Lashley di essere geloso di Brock Lesnar

Tuttowrestling

In ogni caso, la RAI ha già100 ore di trasmissioni in chiaro e in diretta e ci ... che vi consentirà di seguire Pechino 2022 e altri eventi, come gli Australian Open e la. Pass ... La WWE licenzia una conduttrice Austin Theory ha vinto il campionato degli Stati Uniti in un match triplo, coinvolgendo anche Seth Rollins e Bobby Lashley, a Survivor Series WarGames. Il suo prossimo sfidante sarà determinato a Raw ...Dopo averlo visto vincere tutti i titoli secondari, emerge da un vecchio collega il perché Benjamin non abbia mai vinto il titolo che conta ...