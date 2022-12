Venerato | Ad oggi nessun discorso avviato per Hamsik come dirigente del Napoli | smentite su Cragno e Guler

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ciro,giornalista Rai,è intervenuto a"1 Football Club"su 1 Station Radio,di seguito le sue parole : "Punto sui Mondiali? "Adscrutando il tabellone e ciò che potrebbe accadere, potremmo vivere delle semifinali con un alto tasso di adrenalina. Da una parte Francia-Inghilterra sarà una grande sfida, sarebbe il corredo ideale; dall'altra Brasile ed Argentina, le regine del calcio sudamericano. Pronosticai Brasile-Francia in finale prima dell'avvio dei Mondiali, ma in questa competizione tutto è possibile, non si possono commettere errori. Alla luce dei possibili quarti, con la Spagna e il Portotagllo protettati tra le prime otto, sono emerse le reali potenze mondiali. La Germania è l'unica potenza mondiale uscita dalla Coppa del Mondo, anche la Croazia, che ha un centrocampo di livello, rientra nelle nazionali d'elite del mondo. È il ...

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro, giornalista Rai . Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni a proposito del ... AdDe ...