Una scelta indirizzata al futuro (di S. Gambino)

(Di martedì 6 dicembre 2022) Sembra ieri, eppure sono passati 20 anni. Era il 7 dicembre 2002 quando il Consiglio Federale della Federazione Cricket Italiana prese una decisione le cui implicazioni future non furono comprese sul momento neanche da coloro che la assumevano. Forse perché a motivarla fu la necessità e non l’affermazione di un principio. Da qualche anno, infatti, risultava palese il calo nel numero dei giocatori indigeni italiani, in coincidenza con l’invecchiamento della generazione dei nati negli anni sessanta, quella che, a fine millennio, aveva permesso la nascita del gioco nella penisola. Erano questi i pionieri del gioco, quelli che avevano conosciuto il cricket al tempo del liceo nella tradizionale vacanza studio estiva in Inghilterra. Nel frattempo, però, l’Italia era cambiata anche se, a inizio millennio, non c’era coscienza di questo mutamento. A partire dalla fine degli anni settanta, in ...