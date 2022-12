Stefano Tacconi migliora | i figli | “Inizia a camminare”

Leggi su sportface

(Di martedì 6 dicembre 2022) “Papàpiano piano a. Emozione unica”. Sui social lo ha scritto Andreao di, l’ex portiere di Juventus e nazionale che dal 23 aprile è seguito dai medici dell’ospedale di Alessandria dopo il trasferimento dall’ospedale di Asti dove era stato ricoverato in emergenza per emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. Tanti i commenti di tifosi e non. “La più bella che oggi avrei voluto sentire – scrive Rocco -. Campioni comesono invincibili”. Per i Cuori Bianconeri, ovviamente contenti per la famiglia, è “un bellissimo regalo di Natale. Non abbiamo mai perso la speranza di rivedere il nostroin piedi”. SportFace.