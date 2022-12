Qatar 2022 | Hakimi elimina la Spagna | Marocco ai quarti dopo i rigori

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ilbatte lae vola aidi finale dei Mondiali di. Una partita in cui i nordafricani hanno dato prova di grande tenuta mentale, resistendo all’estenuante possesso palla degli iberici, e prolungando la partita aiche in 120? non è stato segnato alcun gol. Gli iberici non segnano nemmeno aigrazie ad un Bono strepitoso, e l’ex Interchiude i conti. RISULTATI E CLASSIFICHE LA PARTITA – Avvio di match che vede lafare quello che le riesce meglio, iniziando fin da subito il suo classico, insistito possesso palla. Il, però, con Ziyech dimostra da subito come i nordafricani possano rendersi pericolosi in contropiede. Di occasioni da ...

