Non funziona Instagram oggi 6 dicembre | problemi di varia natura per il social

Leggi su optimagazine

(Di martedì 6 dicembre 2022) Purtroppo nonin questo martedì 6. Ci sono serissimicon ilper immagini, tanto da poter parlare di un vero e proprio down del servizio non solo in Italia ma anche a carattere globale. Il servizio Downdetector, come al solito, mette in risalto la curva crescente di segnalazioni dicon il. Alle 12 circa di questa giornata, ci sono diverse centinaia di segnalazioni di malmenti. Le difficoltà sono molteplici e pure diversificate per clienti: alcuni utenti lamentano l’impossibilità di scorrere il feed e di aggiornarlo, altri parlano di alcuni errori nel caricamento delle storie. Non mancano neppure anomalie relative all’invio e alla ricezione di messaggi diretti. Insomma, la situazione ...