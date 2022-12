Mondiali | Vinicius jr | vogliamo essere campioni per Pelé

(Di martedì 6 dicembre 2022) "Con il passare del tempo siamo cresciuti nella competizione. Ogni partita che passa siamo più fiduciosi e in sintonia. Oggi abbiamo giocato contro una squadra che ti concede spazio e quando ci danno ...

CosìJunior nel dopopartita di Brasile - Corea del Sud. Poi risponde così a chi gli chiede se le danze dei brasiliani dopo i gol non possano risultare beffarde agli occhi degli avversari. "...22.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 21.58 Brasile assolutamente spettacolare, Richarlison,JR e Neymar vanno tutti in rete. Al prossimo turno lo scontro sarà contro la Croazia.Questa volta abbiamo affrontato una squadra che ci ha dato spazio e abbiamo saputo approfittarne". Queste le parole di Vinicius Junior riportate da Folha de São Paulo al termine della vittoria del ...La Selecao di Tite batte 4-1 la Corea del Sud e vola ai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 dove affronterà la Croazia. Le parole di O Ney, Vinicius Jr e Weverton alla fine del match ...