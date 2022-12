Molestava | pedinava | e minacciava | arrestato 31enne per stalking

(Di martedì 6 dicembre 2022) I militari della Stazione Carabinieri di Lizzano (TA), hannoundel posto. Pedinamenti, molestie telefoniche, minacce e offese, questa la triste sequenza di comportamenti che avrebbero reso la vita di una donna del posto una sofferenza. L’uomo, nonostante il divieto di avvicinamento in corso, emesso dall’autorità giudiziaria, avrebbe continuato a tormentare la ex convivente, nonostante la relazione sentimentale tra i due fosse terminata da oltre un anno. La vittima, stanca di vivere all’interno di un perimetro fatto di continui soprusi, di ansia, di malessere sia fisico che psicologico, si è rivolta ai Carabinieri che, dopo averla ascoltata, si sono adoperati per restituirle la serenità di una vita normale. Alla luce di ciò, fatta salva la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva, su disposizione dell’Autorità ...

