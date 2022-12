Luca Salatino vince GF Vip 2022? Orietta Berti rompe il silenzio

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 6 dicembre 2022) Iniziata lo scorso 19 settembre, l'attuale edizione del Grande Fratello Vip chiuderà i battenti lunedì 3 aprile 2023. La finale sarebbe stata fissata per quel giorno in prima serata su Canale 5 prima che Alfonso Signorini lasci lo spazio a L'Isola dei Famosi targata Ilary Blasi. La durata totale, dunque, è di sette mesi. Al momento siamo giunti a tre mesi di messa in onda del reality show e già ci sono stati numerosi colpi di scena tra squalifiche ed eliminazioni flash che hanno fatto anche discutere il pubblico televisivo. Addirittura, per la prima volta nella storia del Grande Fratello, ci sarà il rientro di Ginevra Lamborghini nella Casa nonostante la squalifica. Una cosa del genere non era mai accaduta prima d'ora: la sorella di Elettra era stata espulsa su decisione della produzione per aver detto che Marco Bellavia meritava di "essere bullizzato". È ancora presto per chiedersi ...