Litigata furiosa tra Daniele dal Moro e Patrizia Rossetti Toni al limite | Alberto sbotta | “Orrendo”

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tensione alle stelle nella casa del Grande Fratello VIP 7 dopo la diretta di ieri sera. Nel corso della notte, mentre i concorrenti si preparavano per la cena, c’è stata una fortissima discussione tradal. I, come si può vedere nei tanti video che circolano sui social, si sono parecchio alzati tanto che altri vipponi si sono avvicinati ae aspaventati che la cosa potesse degenerare. Ma perchè i due hanno litigato in modo così feroce? Tutto sarebbe iniziato dalla nomination cheha fatto. Quandoha scoperto che lalo ha nominato, non ha reagito nel migliore dei modi ed è iniziata tra loro una forte discussione.ha ...

Il Fatto Quotidiano

... ha poi ricordato a Nancy Brilli che in passato ha avuto una storia d'amore con il popolare cantautore, al quale pare avrebbe rotto una gamba dopo una. E l'ospite del programma in ...Io ho dormito poco...' Charlie Gnocchi e il giovane concorrente: faccia a faccia dopo l'acceso scontro Dopo questail fratello di Gene Gnocchi si è recato nel giardino della casa più ... Uomini e Donne, Pinuccia litiga furiosamente con Tina Cipollari: “Si è messa a terra, svenuta” Grande Fratello Vip. Sono ore particolarmente complicate, di tensione, nella Casa più spiata d’Italia. Soprattutto per i Donnalisi. Di fatto, in queste ultime ore, la coppia tanto discussa è ritornata ...Sembra che l’addio di Ida Platano e Federica Aversano a Uomini e Donne non fosse nei progetti a breve termine di Maria De Filippi, che ora è furiosa con le due.