La manovra sulla linea Draghi. La flat tax Sostenibile. Parla Sacconi

(Di martedì 6 dicembre 2022) Fino a ora lo spread è rimasto a livelli più che contenuti. L’Ue non si è allarmata. Solo Bankitalia ha “bocciato” lasu, reddito e contante. A promuoverla a pieni voti è invece l’ex ministro Maurizio(recentemente approdato in libreria col saggio – scritto a quattro mani con Alberto Mingardi – “Stato essenziale, società vitale”) la cui opinione è netta: “L’avrebbe impostata così anche Mario”. Dunque valutazione estremamente positiva? Questala condivido. Nella sua composizione è largamente in continuità con. Tanto più che la priorità è quella del caro energia. Oltre a questo, ci sono alcuni provvedimenti che indicano la direzione di marcia coerente rispetto al programma elettorale del centrodestra, ma che non ...

Mentre la Germania ha un notevole margine difiscale grazie al suo tasso di indebitamento ... Mentre la Commissione europea ha presentato i suoi piani di riforma delle regole sul debito e...... nel giorno della ritorisone missilistica russa con i razzi caduti in Polonia, e la, ... senza indugio alcuno, e afferma chiaro e tondo: 'Se l'Italia si sfilasse adessoguerra saremmo ...“Siamo in una politica economica che da almeno 30 anni redistribuisce a rovescio, cioè l’opposto di una politica progressiva sul piano fiscale. E non è che sia colpa della Meloni, è colpa di tutti i g ...“Occorre spacchettare il reddito e tornare al Rei come strumento di contrasto alla povertà assoluta, riportando in prossimità la gestione di queste risorse" ...