Immobili venduti all’insaputa dei legittimi proprietari | i truffati dovranno lasciare le case

(Di martedì 6 dicembre 2022) Si era creato un vero sistema criminale nel triangolo tra Velletri, l’Eur e Torvaianica. Qui, una banda criminale era riuscita a “vendere”abbandonati, senza però avere il consenso dei. Diverse le persone che hanno abboccato alla truffa, in un giro di soldi che ha toccato quasi i 500mila euro e che puntava a fruttare almeno 2 milioni di euro nel prossimo futuro. Tra le vittime dei raggiri, anche il principe Torlonia con una propria proprietà. La truffa legata aglidel principe Torlonia Il sistemaare messo in piedi dalla gang, aveva toccato in maniera particolare una proprietà del principe Carlo Torlonia. Infatti, i malviventi avevano messo gli occhi sul casolare di Castel di Leva, di cui il nobile romano èo. Un immobile che ...

Il Gip ha disposto il sequestro preventivo per tutti glifraudolentemente acquisiti, i quali venivanoo affittati apparentemente in maniera regolare. Ovviamente senza che le ...... sono proseguite quest'anno, riducendo ulteriormente sia il portafoglio diin proprietà ... I beni di maggior pregio sono statie quelli ancora in portafoglio hanno valore residuale. La ...Se si vende la Prima Casa davvero non si perde il beneficio sull’acquisito di un’altra abitazione Vero ma deve esserci un reale contratto traslativo e altri requisiti.All'asta un portafoglio immobiliare composto da circa 140 proprietà, per un valore complessivo stimato di 355 milioni di euro ...