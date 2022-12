Il Napoli piomba su Marcus Thuram | può arrivare a parametro zero | ma solo in un caso

(Di martedì 6 dicembre 2022) Nonostante il primo posto in classifica in Serie A e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League ottenuta con due turni d’anticipo, ilnon smette di lavorare in sede di calciomercato pensando al futuro. Proprio in quest’ottica va sottolineata la notizia, lanciata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che vorrebbe ilsulle tracce di, attaccante del Borussia Mönchengladbach. Il contratto del figlio d’arte è in scadenza a giugno 2023 e ciò lo rende ancora più appetibile. FOTO: Getty –Mercato, per l’attacco piaceEcco quanto evidenziato: “Il rumore dei vicini s’è sentito con lo strillo della Bild, che l’ha sussurrato ai quattro venti, ...

Tutto Napoli

Ilsu Kerem Akturkoglu! Classe 1998, nazionalità turca, è un attaccante del Galatasaray , astro nascente del campionato di calcio turco. A dare la notizia è " Takvim " che questa mattina ...Il giovane calciatore dell'Empoli è da tempo uno dei profili monitorati dallo staff di Cristiano Giuntoli ed è stato più volte accostato alnelle ultime sessioni di mercato. Wolfsburg su ... CdS - "Il Napoli piomba su Thuram, può arrivare a zero" L’edizione odierna de “La Repubblica” fa il punto sul mercato del Napoli sia in entrata che in uscita, anche in previsione di quello estivo.Va in Comune per sposarsi, ma scopre di avere già moglie da 8 anni e di non poter contrarre quindi matrimonio con la sua legittima fidanzata. È accaduto ad un uomo di 39 anni di Pastena, in provincia ...