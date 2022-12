Idrogeno verde | Incico | al via in Italia i primi ecosistemi green per la produzione di carburante verde

Il Denaro

Incico, società di ingegneria italiana con sede a Ferrara, chiude l'accordo con la francese Lhyfe, primo player in Europa per la produzione di idrogeno verde, e lancia in Italia la costruzione di "ecosistemi green" per la produzione di carburanti sostenibili ottenuti combinando la produzione di idrogeno verde con il sequestro di CO2. Oltre all'utilizzo dell'idrogeno, Toyota sta collaborando con molte parti interessate nei settori della produzione e del trasporto di idrogeno con l'ambiente esigente degli sport motoristici. La società di energia rinnovabile Orsted ha dichiarato che intende investire in un impianto su larga scala in Danimarca per produrre idrogeno verde, considerato essenziale per il passaggio ad un'energia sostenibile.