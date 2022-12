ilGiornale.it

... passare da un dibattito che è stato poco fruttuoso sulla distanza di redistribuzione presunta, che era più presunta che reale, a un approccio per cui iesterni dell'Ue sie si ...LANDINI E CONTEIL REDDITO DI CITTADINANZA La manovra del governo Meloni va cambiata. Il ... La corruzione e le infiltrazioni delle mafie "non hanno", sottolinea Tajani. E' come la ... “I confini Ue si difendono. Io non cambio”. Meloni tira dritto sui migranti La presidente del Consiglio Meloni, durante un punto stampa a Tirana, risponde a una domanda sui migranti e sulle navi delle Ong che in queste ore hanno salvato diverse persone nel Mediterraneo, ma ...I governi che si sono succeduti in questi anni hanno affinato la propria strategia contro migranti e Ong. Ma anche chi si batte per la libertà di movimento ha imparato .... Volgendo lo sguardo al pres ...