(Di martedì 6 dicembre 2022) ChitraDal? E’ questa la domanda aperta con il televoto del 5 dicembre al termine della 20a puntata del GF Vip 7. Questa volta a finire in nomination sono stati due uomini. Fatto inevitabile dal momento che solo i Vipponi, essendo in maggioranza, sono stati sottoposti al... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

...puntata del Grande Fratelload essere votati sono stati solo gli uomini, attualmente in maggioranza. Ecco come si sono svolte le nomination in superled: Antonino Spinalbese ha nominato...Nuova tornata di Nomination della settima edizione del Grande Fratelloche deciderà le sorti di ... Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi Salvare TraGnocchi e Daniele Dal Moro Il ...Chi tra i seguenti vipponi finiti in nomination vuoi eliminare Charlie Gnocchi o Daniele Dal Moro Partecipa al sondaggio ...GF Vip 7, Charlie Gnocchi o Daniele Dal Moro: chi vuoi salvare Il SONDAGGIO, vota sul nostro blog! Uno dei due sarà il preferito.