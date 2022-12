“Entra la mamma” GF Vip 7 | nuova concorrente | è già in quarantena Ci saranno di polemiche

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 dicembre 2022) Colpo di scena al GF Vip 7. Lasarebbe ormai quasi ufficiale e resta solamente l’annuncio da parte del reality show di Alfonso Signorini. A dare la notizia in anteprima e in esclusiva è stato Alessandro Rosica sul suo profilo Instagram. Tra l’altro, l’ingresso nella casa più spiata d’Italia di questa donna sarebbe praticamente imminente essendo già stata messa in isolamento per evitare di riportare il coronavirus nel programma. E c’è una persona che indubbiamente è coinvolta maggiormente. Per il GF Vip 7 si prospetta la presenza di unavulcanica, pronta a scombussolare i piani degli altri vipponi e a creare numerose dinamiche. Nelle scorse ore si è parlato anche del probabile approdo di Taylor Mega, Ivan Gonzalez e Milena Miconi, ma adesso le attenzioni si stanno ...