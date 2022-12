Diritti lgbt | i 15 anni di battaglie della Rete Lenford | “Governo? Non fa ben sperare Pronti a contrastare qualsiasi proposta incostituzionale”

(Di martedì 6 dicembre 2022) In occasione del quindicesimoversario di, l’avvocatura per ii+ ha organizzato un seminario per discutere i temi centrali che riguardano icivili. Il matrimonio egualitario, una legge sulla omotransfobia, quella sull’identità di genere insieme a un provvedimento che tuteli i figli delle coppie omogenitoriali, sono alcuni degli obiettivi che si pone ladeiI+. “La legge non permette la genitorialità alle coppie dello stesso sesso – spiega Nora Bertolotti, avvocata del Foro di Bergamo – quindi ci troviamo con una situazione che crea una differenza e una discriminazione tra i bambini delle coppie omogenitoriali e quelli delle coppie eterosessuali.” “Noi vogliamo dare una moratoria a ...

Il Fatto Quotidiano

... omofobiche o contro i movimenti femministi e per i. Sia il Surace che NFP sono stati più volte segnalati (anche in Prefettura) ma, ancora, inspiegabilmente senza sostanziali e concreti ...Come si sarà capito, si tratta di una paladina del mondo. Non solo. Elly Schlein è pure su ... un terrificante salto nel buio in cui si cancellano idelle donne a scegliere sul proprio ... Diritti lgbt, i 15 anni di battaglie della Rete Lenford: “Governo Non fa ben sperare Il Parlamento indonesiano ha approvato oggi degli emendamenti legislativi che vietano il sesso prematrimoniale e apportano altre modifiche significative al Codice penale del Paese. Il vicepresidente d ...Il Parlamento indonesiano ha approvato oggi degli emendamenti legislativi che vietano il sesso prematrimoniale e apportano altre modifiche significative al Codice penale del Paese. Il vicepresidente d ...