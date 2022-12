De Donà e Fiordelisi si scontrano | “Sparli di tutti alle spalle” “Tuo marito non ti sopporta”

Leggi su biccy

(Di martedì 6 dicembre 2022) Giaele Dee Antonellasi sono dichiarate guerra e dopo lo scontro di ieri sera, questa mattina c’è stato il round due. Giaele litiga con Antonella di notte e la sbugiarda: “Ho sentito tutto!” https://t.co/kivnzvkTPh #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 6, 2022 La miccia l’ha accesa Antonellache – dopo essersi accorta della presenza di Giaele De– ha iniziato a sparlare con Edoardo Donnamaria di lei: “Lei e Micol si nascondono senza i microfoni e sparlano di me!” Una provocazione subito raccolta dalla miliardaria: “Parli di noi me e Micol, ndr che parliamo senza microfono quando tu lo fai tutte le sere con Edoardo. Non puntare il dito contro dicendo ‘loro parlano male di me’ come se tu fossi il nostro pensiero principale. Ma secondo te noi la sera pensiamo a te? Non ti sentire la ...