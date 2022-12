Cristina Fernández de Kirchner è stata condannata per corruzione

(Di martedì 6 dicembre 2022) A sei anni di carcere e all'interdizione a vita dai pubblici uffici: la vicepresidente dell'Argentina non andrà in carcere per l'immunità che le è garantita e potrà ricorrere in appello

Il tribunale federale n.2 di Buenos Aires ha condannato oggi la vicepresidente argentinade Kirchner a sei anni di carcere e all'interdizione perpetua da incarichi pubblici riconoscendola colpevole nel processo conosciuto come 'Vialidad' per attività illecite nella ...BUENOS AIRES. Il tribunale federale n.2 di Buenos Aires ha condannato oggi la vicepresidente argentinade Kirchner a sei anni di carcere e all'interdizione perpetua da incarichi pubblici riconoscendola colpevole nel processo conosciuto come 'Vialidad' per attività illecite nella ... Argentina, punta la pistola in faccia alla vicepresidente Cristina Kirchner: arrestato