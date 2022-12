“Come l' oste col suo vino” Senaldi stende Bankitalia sul pos

Leggi su iltempo

(Di martedì 6 dicembre 2022) Si continua a discutere di pos e contante anche nella puntata del 6 dicembre de L'Aria che Tira, il programma tv del mattino di La7 che vede Myrta Merlino in conduzione. Tra gli ospiti figura anche Pietro, codirettore di Libero, che si sofferma sulla lettera dell'evasore reo confesso pubblicata negli scorsi giorni sul Corriere della Sera: “Non sono una persona molto maliziosa, ma non sono neanche nato ieri mattina. Le lettere sui giornali vanno pubblicate quando c'è nome e cognome, quelle hanno un valore, altrimenti non hanno nessun valore, potrebbe averla scritta chiunque, anche Enrico Letta, non firmandola. È una vera barzelletta che in Italia si dibatta su una lettera anonima.fa benissimo a fare le sue critiche, ma se parla del denaro elettronico èl'che parla del suo ...