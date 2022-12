Ciclismo | disposta l’autopsia sul corpo di Davide Rebellin Rinviati i funerali

Leggi su oasport

(Di martedì 6 dicembre 2022)suldiè stata fissata per martedì 13 dicembre. La Procura di Vicenza sta indagando sulla scomparsa del ciclista e ha disposto l’esame autoptico per stabilire con certezza le cause del decesso e ricostruire la dinamica dell’incidente in cui il veneto, travolto da un camion lo scorso 30 dicembre, ha perso la vita. Slittano così idel 51enne, che erano previsti per mercoledì 7 dicembre a Lonigo (in provincia di Vicenza). Nel frattempo proseguono le indagini che hanno portato all’individuazione del suo assassino nell’arco di poco più di 24 ore. Il camionista è il 62enne tedesco Wolfgang Rieke, accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga. Photo LiveMedia/Luca Tedeschi – LivePhotoSport.it