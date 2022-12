La Gazzetta dello Sport

Tra queste spicca sicuramente la partita train programma per il 13 dicembre negli Emirati Arabi Uniti, in cui due tra le squadre più in forma di tutta Europa si metteranno ...Si è parlato anche die Napoli ma i rumors non hanno trovato conferme. Un'opportunità può ... Sullo sfondo, infine, resta l'. Un'ipotesi concreta ma con la maglia dei Gunners, CR7 dovrebbe ... Arsenal-Milan, i Gunners regalano viaggio e due biglietti per l'amichevole di Dubai Il 13 dicembre i rossoneri disputeranno un test match contro il club londinese, che ha riservato un pacchetto tutto incluso per due sostenitori in possesso di fan token: anche hospitality Vip e pernot ...Il Milan può mettere a segno un colpo clamoroso in vista del prossimo calciomercato estivo: occasione dalla Premier League.