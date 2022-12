Allegri | sorrisi e selfie Da Locatelli a Cuadrado | la Juve è tornata al lavoro

(Di martedì 6 dicembre 2022) Le immagini dell'arrivo dei giocatori dellantus alla Continassa in vista della ripresa dei lavori prevista per inizio gennaio (di ...

Le immagini dell'arrivo dei giocatori della Juventus alla Continassa in vista della ripresa dei lavori prevista per inizio gennaio (di ...Commenta per primo La Juventus torna ad allenarsi al centro sportivo: poco più di dieci giocatori a disposizione di Massimiliano, entrato nella cittadella bianconera intorno alle 11.30. La Juve si allenerà a ranghi ridotti ancora per qualche giorno, soltanto il 26 dicembre sarà al completo, con i calciatori reduci dalla ... La Juve torna ad allenarsi: Allegri, sorrisi e foto con i tifosi La compagnia aerea fa ironia sul terremoto societario in casa bianconera. Lo stesso aveva fatto a fine ottobre dopo l'eliminazione in Champions ...Dove giocherà la prossima stagione Zlatan Ibrahimovic A Palermo, con la maglia rosanero indosso. A Striscia la notizia, Sergio Friscia con la complicità di ...