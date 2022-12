Tornano le Stelle di Natale AIL Roma 2022 | ecco dove trovarle

, nei giorni 8, 9, 10 e 11 dicembre , ledi Natale Ail a colorare oltre 4.300 piazze italiane . La tradizionale iniziativa dell'associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma - ...I conti non'. Juve, Ziliani scatenato: 'Campionati falsati, gli scudetti vanno riassegnati' ... Più che due titoli, stavolta potrebbero revocare due'. Lo stesso Ziliani ha scritto anche ...Dall'8 all'11 dicembre in 150 piazze di Roma e Provincia. Madrina della campagna Anna Kanakis, testimonial Luca Barbarossa e Giovanna Famulari.Le palline di Natale Per chi non avesse il pollice verde, al posto della stella, con un contributo minimo di 3 euro, tornano anche le palline di Natale ... e saranno recapitate sempre a casa come le ...