Sci di fondo | Federico Pellegrino | unico lampo d’azzurro

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il punto vero di ogni fine settimana legato alla Coppa del Mondo di sci diè sempre uno, almeno in chiave italiana. C’è, che continua a macinare buoni risultati e a tenersi il terzo posto nella classifica assoluta, e poi c’è il resto, che a Lillehammer si può riassumere con il nulla quasi assoluto. Partiamo dal poliziotto di Nus: secondo posto nella sprint, nessun reale picco nelle gare distance, ma quel tanto che basta per restare in corsa verso un piazzamento importante nella graduatoria legata alla massima Sfera di Cristallo. Siamo alla conferma della presenza di una buona condizione, ma è fin troppo evidente che non è, e non può essere, la Coppa assoluta l’obiettivo di. Semmai, si può parlare dell’obiettivo sprint, benché chiuso in maniera chiara e tonante dalla presenza di ...