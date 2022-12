Pioli sullo Scudetto | “Siamo fortunati per un aspetto”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il Napoli, dopo una prima fase di stagione davvero entusiasmante con la conquista del primato sia in Serie A che in Champions League, come tutte le altre società deve fare i conti con la sosta. Questa pausa anomala dovuta ai Mondiali in Qatar è il vero grande punto interrogativo di questa stagione considerando, soprattutto, il periodo dell’anno in cui si è verificata.sulla sosta: “Può fare bene a questi giocatori” Stefano, allenatore del Milan, è stato ospite questa sera a Sky durante la trasmissione Sky Calcio Club, diversi spunti interessanti lanciati dal tecnico rossonero, tra questi spicca sicuramente quello inerente proprio alla sosta. Stefano(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)con il suo Milan è ad otto lunghezze dal Napoli ...