(Di lunedì 5 dicembre 2022)(o Paola D Micheli ?) Per alcuni, tra cui Eugenio, lagià sta rianimando il. "Il Congresso deldemocratico mi pare stia andando verso Stefano,...

Globalist.it

Bonaccini o Schlein (o Paola D Micheli ) Per alcuni, tra cui Eugenio, lagià sta rianimando il partito. "Il Congresso del Partito democratico mi pare stia andando verso Stefano Bonaccini, con grande impegno da parte di tutti. Comunque sarà un bel Congresso ...... e che potrebbe stringere un'alleanza con il Governatore della Toscana Eugenioattraverso ... Questa volta, insomma, ladel 19 febbraio potrebbe davvero essere all'ultimo voto (mentre quella ... Pd, Giani: “La sfida tra Bonaccini e Schlein può portare a una rigenerazione del partito” Bonaccini o Schlein (o Paola D Micheli ) Per alcuni, tra cui Eugenio Giani, la sfida già sta rianimando il partito. «Il Congresso del Partito democratico mi pare stia andando verso Stefano Bonaccini, ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo Meloni, news. Premier: Pnrr non basta, Ue faccia di più a partire da energia. LIVE ...