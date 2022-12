Osimhen e Kvaratskhelia | il Napoli ritrova la coppia gol | ora non vogliono più fermarsi

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Victore Kvicha, lagol delritorna insieme in allenamento un Turchia dopo gli infortuni. Ilè stato costruito per farli giocare insieme, perché indubbiamente sono i migliori attaccanti a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Eppure durante la prima parte di stagione il georgiano ed il nigeriano hanno fatto‘solo’ 11 volte su 21. Mica tanto per due che praticamente vengono considerati imprescindibili. Come ricorda Corriere dello Sport il primo aè statoche ha saltato 6 partite per l’infortunio con il Liverpool: Spazia, Milan, Torino e Cremonese in Serie A e Glasgow e Ajax in Champions League i match saltati dall’attaccante ex Lille. Poi si è fermato...