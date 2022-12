Omicidio Roberta Ragusa | istanza di revisione del processo della difesa di Logli

Processato malgrado le perizie degli psicologi A sostenere che il 26enne di Breno fosse imputabile era stato il pubblico ministeroPanico, titolare delle indagini sull'. Francesca ...E' stato assolto per vizio totale di mente Vincenzo Capano, nel processo per l'della madre. La 52enne Francesca Masiano fu strangolata il 10 settembre 2020 a Breno sul ...mattina la pm...L’avvocato Andrea Vernazza, difensore di Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, ha presentato un’istanza di revisione del processo per riformare la ...L'avvocato Andrea Vernazza, difensore del marito di Roberta Ragusa, ha illustrato l'istanza di revisione del processo per riformare la sentenza definitiva che ha condannato Antonio Logli a 20 anni di ...