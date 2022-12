Officina abusiva e lavoratori in nero | denunciato 39enne

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Gruppo Forestale di Salerno, supportati da quelli della Stazione di Pontecagnano (Sa), hanno, per esercizio non autorizzato di una professione, per violazioni in materia di rifiuti ed emissioni nell’atmosfera, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, unbattipagliese, il quale senza nessuna autorizzazione, aveva allestito un’meccanicain un’area di circa 1.500 mq. dove erano peraltro impiegati, in, 4. L’area è stata sottoposta a sequestro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

