Napoli | assunti 200 spazzini | dodici sono laureati

(Di lunedì 5 dicembre 2022) In una città con numeri record per la disoccupazione, l'assunzione partita oggi è stata una sorta di evento tanto che in prima fila c'erano molti genitori emozionati, impegnati a scattare foto e fare ...

I 200rappresentano la prima tranche dei vincitori del concorso - primo nella storia dell'azienda - bandito dall'Asia e dal Comune di. Gli ulteriori 300 vincitori entreranno in ...Con la riorganizzazione dei servizi e il potenziamento del personale riusciremo, insieme ai cittadini, ad avere unapiù pulita, organizzata e ordinata. Ho detto ai neodi avere l'...I neo assunti saranno impiegati da subito nel centro storico patrimonio Unesco in considerazione dell'enorme flusso turistico previsto nelle festività natalizie ...Dodici laureati a Napoli lavoreranno come spazzini dopo aver vinto il concorso bandito dall'Asia, l'azienda per la raccolta dei rifiuti urbani nel capoluogo campano. A sancire il loro ingresso nel mon ...