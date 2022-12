La collanina di Koundè fa infuriare Deschamps | «Sei fortunato che non ti ho davanti»

(Di lunedì 5 dicembre 2022)non è felice del comportamento del suo difensore, Jules. Il tecnico francese ha reagito nervosamente alla catena che il difensore francese si è dovuto togliere poco prima dell’intervallo negli ottavi di finale tra Francia e Polonia. Indossare gioielli è vietato dall’Ifab, il consiglio della federazione calcistica internazionale, e l’ex allenatore dell’OM è stato interrogato in merito, fa sapere Le Parisien. Un giornalista inglese ha prima chiesto all’allenatore se l’arbitro avesse ordinato al giocatore di togliere la catena perché legato al movimento Lgbt: «Non è per quello, ma perché non è permesso», ha rispostosu. I giocatori non possono indossare braccialetti, collane o orologi. La decisione è presa perché calciatori rischiano di ferire se stessi o un avversario con tali oggetti. ...

