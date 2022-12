Kim Jones | che disegna Dior e Fendi Ma indossa Miu Miu

Dopo aver collaborato con Eli Russell Linnetz di ERL alla capsule California Couture SS23 di Dior Men, presentata a Venice Beach, in California, per la Pre - Fall 2023,si sposta in Egitto . Precisamente nella capitale della nazione, Il Cairo, dove ha fatto sfilare la collezione sotto lo sfondo mistico delle piramidi di Giza. Alla guida di Dior Homme dal ...In una sera autunnale a Giza, al tramonto del sole, dietro la grande piramide, mentre la luce cambia facendo riflettere i colori del cielo e del passare del tempo,, direttore creativo del menswear Dior , ha portato in scena la collezione Pre - fall 2023, celebrando in grande stile il 75esimo anniversario della maison. È il culmine degli spettacoli di ...Con un evento scenografico di fronte al monumento di Cheope, nel deserto di Giza, il gruppo Lvmh porta in scena il menswear Dior pre-fall 2023.Alle piramidi di Giza, davanti a un pubblico di clienti delle boutique Dior di tutto il mondo, Kim Jones ha presentato la collezione Fall 2023 composta di stratificazioni. Con mezzi kilt che coprono p ...